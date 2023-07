Moscou prend le contrôle de la filiale russe de Danone

Moscou prend le contrôle de la filiale russe de Danone













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - L'Etat russe a pris le contrôle de la filiale locale du groupe français Danone et a récupéré la participation du producteur de bière danois Carlsberg dans un brasseur russe, montre un décret signé dimanche par le président Vladimir Poutine. D'après le document, la participation dans Danone Russie détenue à l'étranger a été placée sous la "gestion temporaire" de l'agence gouvernementale Rosimoushchestvo. Cette décision intervient après que Moscou a déjà pris le contrôle en avril dernier des filiales russes de l'allemand Uniper et du finlandais Fortum, prévenant à l'époque que des actifs occidentaux supplémentaires pourraient être saisis temporairement en représailles aux mesures prises à l'étranger contre des entreprises russes. Danone, qui n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire, avait indiqué en octobre dernier être en quête d'un repreneur pour ses activités en Russie. (Reportage Caleb Davis et Darya Korsunskaya; version française Jean Terzian)