Moscou prend la tête du Conseil de sécurité, une "honte" pour Kyiv

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - L'Ukraine a qualifié de "honte", samedi, la perspective de voir la Russie présider pour un mois le Conseil de sécurité des Nations unies, en vertu de la règle de la présidence tournante. "Ce n'est pas seulement une honte. C'est un nouveau coup symbolique porté au système de relations internationales fondé sur des règles", a écrit sur Twitter le chef de cabinet de la présidence ukrainienne, Andriy Yermak. La Russie a pris ce samedi la présidente tournante du Conseil de sécurité pour une durée d'un mois. La dernière fois que Moscou a présidé l'instance suprême de l'Onu remonte à février 2022, pendant lequel les troupes russes ont envahi l'Ukraine. Le Kremlin a fait savoir vendredi qu'il comptait "exercer tous ses droits" à la tête des Quinze. (Reportage Max Hunder, version française Jean-Stéphane Brosse)