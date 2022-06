Moscou pourrait réacheminer ses exportations de pétrole pour faire face à l'embargo

1er juin (Reuters) - Le Kremlin a déclaré mercredi que les sanctions de l'Union européenne visant le pétrole russe affecteraient le marché mondial de l'énergie, mais a averti que Moscou pourrait rediriger ses exportations pour limiter l'impact de l'embargo sur son économie.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne sont convenus lundi de réduire de 90% les importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année en réponse à l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

"Ces sanctions auront un impact négatif sur l'ensemble du continent - pour les Européens, pour nous, et pour l'ensemble du marché mondial de l'énergie", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

En 2021, l'UE dépendait de la Russie pour plus d'un quart de son pétrole et, la même année, le bloc représentait près de la moitié des exportations globales de brut et de produits pétroliers de Moscou, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Les prix de l'énergie ont atteint des niveaux record depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, faisant grimper l'inflation et alimentant les craintes d'une crise du coût de la vie en Europe et aux États-Unis.

Selon le Kremlin, Moscou a déjà commencé à réacheminer ses exportations de pétrole afin de contourner l'Europe, à la suite des sanctions appliquées par l'UE.

"Il s'agit d'une action ciblée et systémique qui nous permettra de minimiser les conséquences négatives", a déclaré mercredi Dmitri Peskov.

Certains pays profitent déjà des sanctions sur les importations en provenance de Moscou. Parmi eux, l'Inde, qui a déjà acheté des quantités record de pétrole russe à bas prix. (Reportage Reuters, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)