Moscou n'enfreindra aucun accord, assure Poutine après la visite de Kim

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Vladimir Poutine a assuré vendredi que la Russie, accusée par Séoul et Washington de violation des résolutions des Nations unies par son rapprochement avec la Corée du Nord, n'avait pas l'intention de rompre ses engagements internationaux. Le Kremlin a ajouté que Moscou et Pyongyang n'avaient signé aucun accord, de nature militaire ou autre, lors de la visite du numéro un nord-coréen Kim Jong-un en Russie, où il s'est entretenu avec Vladimir Poutine. La Russie, qui soutient officiellement les sanctions mises en place depuis 2006 par les Nations unies contre le régime de Pyongyang après un premier essai nucléaire, a dit vouloir approfondir sa coopération avec la Corée du Nord à l'issue du sommet. Séoul et Washington soupçonnent les deux pays de chercher à s'entendre en coulisses sur des échanges d'armement. "La Corée est notre voisine et nous devons, d'une manière ou d'une autre, bâtir de bonnes relations de voisinage avec nos voisins", a déclaré Vladimir Poutine. "Oui, il y a des éléments particuliers associés à la péninsule coréenne. Nous en parlons, ouvertement, nous ne violons jamais rien et dans ce cas précis, nous n'allons rien enfreindre", a ajouté le président russe. Kim Jong-un, qui est toujours en Russie deux jours après son entretien avec Vladimir Poutine, a inspecté vendredi une usine d'assemblage d'avions de combat à Komsomolsk-sur-Amour visée par des sanctions américaines. (Felix Light, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)