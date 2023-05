Moscou met en garde contre la fourniture de F-16 à l'Ukraine

Moscou met en garde contre la fourniture de F-16 à l'Ukraine













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Les pays occidentaux courraient des "risques colossaux" s'ils fournissaient à l'Ukraine des avions de combat F-16, a déclaré le vice-ministre russe des affaires étrangères, Alexandre Grouchko, cité samedi par l'agence de presse TASS. L'Ukraine n'a pas encore obtenu d'engagement pour la livraison des avions, mais le président américain Joe Biden a déclaré vendredi aux dirigeants du G7 que Washington soutenait les programmes de formation conjoints des alliés pour les pilotes ukrainiens sur les F-16, ont indiqué de hauts fonctionnaires américains. "Nous constatons que les pays occidentaux continuent d'adhérer au scénario de l'escalade. Cela implique des risques colossaux pour eux-mêmes", a déclaré Alexandre Grouchko. "Quoi qu'il en soit, nous en tiendrons compte dans tous nos plans et nous disposons de tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés", a-t-il ajouté. (Reportage de Reuters, version française Benjamin Mallet)