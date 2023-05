Moscou menace de ne pas reconduire l'accord sur les céréales en mer Noire

Crédit photo © Reuters

(Répétition titre) MOSCOU (Reuters) - La Russie a réaffirmé lundi que l'accord sur les exportations de céréales depuis les ports ukrainiens de la mer Noire deviendrait caduc sans respect de celui sur les exportations russes de céréales et d'engrais conclu avec l'Onu. "Si tout reste en l'état, et apparemment ce sera le cas, il faudra prendre acte que (l'accord) ne fonctionne plus", a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors d'une visite à Nairobi. Dans le cadre de l'accord conclu en juillet dernier pour une durée de trois ans, les Nations unies ont accepté de soutenir la Russie afin qu'elle exporte des denrées alimentaires et des engrais, un compromis qui, selon Sergueï Lavrov, n'est "pas du tout" respecté. Cet accord a été conclu en même temps qu'un autre permettant les exportations de céréales et d'engrais en provenance d'Ukraine via la mer Noire, alors que ces produits étaient bloqués à la suite de l'invasion russe en février 2022. Si les autorités russes ont accepté ce mois-ci de prolonger de deux mois cet accord, elles ont également fait savoir qu'il ne serait pas reconduit au-delà du 17 juillet tant que leurs demandes se seraient pas satisfaites. (Reportage bureaux de Reuters, rédigé par Guy Faulconbridge ; version française Diana Mandiá, édité par Claude Chendjou)