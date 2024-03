Moscou exhorte les Palestiniens à l'unité

Moscou exhorte les Palestiniens à l'unité













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a exhorté jeudi le Hamas et le Fatah palestiniens, qui tiennent des discussions à Moscou sur la formation d'un gouvernement unifié, à mettre de côté leurs différences et à s'entendre dans l'intérêt du peuple palestinien. "L'un des prétextes pour reporter les négociations (de paix avec Israël) est le manque d'unité dans les rangs palestiniens. Les sceptiques disent qu'il est impossible de négocier quand on ne sait pas qui parle au nom des Palestiniens", a déclaré le chef de la diplomatie russe en s'adressant aux délégations. "Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister", a-t-il ajouté en citant le Christ. "Je pense que cela illustre le défi de restaurer l'unité palestinienne, cela ne dépend de personne sinon des Palestiniens eux-mêmes." Les discussions dans la capitale russe coïncident avec le remaniement du gouvernement de l'Autorité palestinienne et la démission du Premier ministre Mohammad Chtayyeh annoncée il y a deux jours. A lire aussi... Le ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad al Maliki a déclaré mercredi que ce remaniement devait ouvrir la voie à un rôle plus étendu de l'Autorité palestinienne après la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza. Il a dit espérer que les discussions de Moscou puissent aboutir à une "compréhension mutuelle entre toutes les factions" sur la nécessité de soutenir un gouvernement de technocrates. (Rédaction de Reuters, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)