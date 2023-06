Moscou "examine si l'Occident est impliqué dans la rébellion de Wagner" dit Lavrov

MOSCOU, 26 juin (Reuters) - Les services russes de renseignement cherchent à savoir si des agences occidentales ont joué un rôle dans la mutinerie avortée menée samedi par le chef de la milice Wagner, Evguéni Prigojine, rapporte l'agence de presse Tass citant des propos lundi du ministre russe des Affaires étrangères. Dans un entretien à la chaîne de télévision russe RT, Sergueï Lavrov a déclaré que l'ambassadrice des Etats-Unis en Russie, Lynne Tracy, s'était entretenue avec des représentants russes dimanche et avait donné des "signaux" indiquant que les Etats-Unis n'étaient pas impliqués dans la mutinerie, selon l'agence Tass. D'après les propos rapportés de Sergueï Lavrov, le ministre a également indiqué que Lynne Tracy avait jugé que la mutinerie était une affaire interne à la Russie. Plusieurs dirigeants de pays occidentaux ont estimé que la rébellion de Wagner montrait une instabilité croissante en Russie après la décision du président Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine l'an dernier. Interrogé pour savoir s'il existait des preuves d'une implication des services de renseignement ukrainiens ou occidentaux, Sergueï Lavrov a répondu : "Je travaille dans un service qui ne collecte pas de preuve sur des actions illégales mais nous avons de telles structures et je vous garantis qu'elles considèrent déjà cela." (Reportage Reuters, Blandine Hénault pour la version française)