Moscou et Kyiv continuent leurs attaques au 1er jour de 2024

(Reuters) - Le bombardement de la ville de Donetsk par les forces ukrainiennes a tué quatre personnes, a déclaré lundi un responsable prorusse, tandis que les attaques aériennes russes sur plusieurs régions ukrainiennes ont tué au moins une personne, ont indiqué les autorités locales. Treize personnes ont également été blessées lors de "bombardements nourris" menés par les forces ukrainiennes sur le centre de Donetsk, a écrit Denis Pouchiline, chef de la région de Donetsk, sur l'application de messagerie Telegram. Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié le bombardement de Donetsk d'"acte terroriste" qui, selon lui, visait des infrastructures civiles. Une personne a par ailleurs, été tuée par un bombardement dans la région frontalière russe de Belgorod, a indiqué le gouverneur local sur Telegram. Du côté ukrainien, une personne a été tuée et neuf blessées dans une attaque de drone russe sur le port méridional d'Odessa, a indiqué Oleh Kiper, gouverneur de la région, sur Telegram. Oleh Kiper a déclaré que les chutes de débris des drones abattus avaient provoqué plusieurs incendies dans des immeubles résidentiels dans différentes parties de la ville. (Rédigé par Lidia Kelly; version française Nicolas Delame)