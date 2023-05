Moscou dit avoir repoussé une vaste offensive ukrainienne à Soledar

Moscou dit avoir repoussé une vaste offensive ukrainienne à Soledar













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'armée ukrainienne a mené jeudi des "opérations offensives" tout le long de la ligne de front près de Soledar, dans l'est de l'Ukraine, a déclaré vendredi le ministère russe de la Défense, cité par son organe de presse officiel, Zvezda. Ces opérations ont mobilisé un millier de soldats et jusqu'à 40 chars, a ajouté le ministère, assurant que ces attaques avaient été repoussées. Le fondateur du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a déclaré jeudi que les forces ukrainiennes avaient entamé leur contre-offensive dans l'est de l'Ukraine et approchaient de la ville de Bakhmout, qui jouxte Soledar. (Reportage Reuters, version française Jean-Stéphane Brosse)