Moscou dit avoir abattu des missiles, l'Ukraine affirme avoir détruit des drones

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Les hostilités se sont poursuivies dans la nuit de vendredi à samedi entre la Russie et l'Ukraine, l'armée de l'air ukrainienne annonçant avoir abattu des drones tandis que Moscou affirmait avoir détruit des missiles. Le ministère russe de la Défense a fait savoir samedi que sa défense aérienne avait abattu neuf missiles provenant d'Ukraine lancés au-dessus de la région de Belgorod, dans l'ouest de la Russie. Belgorod se situe à la frontière avec la région ukrainienne de Kharkiv et a été la cible de tirs répétés depuis le début de l'opération militaire spéciale russe démarrée en février 2022. L'Ukraine ne revendique presque jamais publiquement la responsabilité d'attaques à l'intérieur du territoire russe. De son côté, l'armée de l'air ukrainienne a abattu 30 des 40 drones "Shahed" de fabrication iranienne lancés par la Russie lors d'une attaque nocturne en deux endroits du pays, ont annoncé samedi des responsables régionaux et militaires. Selon le commandement militaire du Sud, une vingtaine de drones ont été abattus dans la région de Vinnytsia (Centre) et une dizaine d'autres au-dessus des régions d'Odessa et de Mykolaïv, dans le Sud. Natalia Humeniuk, porte-parole du commandement sud, a déclaré à la télévision ukrainienne que la Russie continuait d'attaquer les zones portuaires, notamment sur le Danube, et tentait de frapper des infrastructures dans d'autres régions ukrainiennes "pour avoir un impact sur l'économie". La Russie a intensifié ses attaques aériennes contre les infrastructures permettant d'exporter des céréales ukrainiennes sur le Danube et dans le port d'Odessa depuis juillet, lorsque Moscou a renoncé à un accord négocié par l'Onu qui autorisait les exportations de céréales ukrainiennes en toute sécurité via la mer Noire. Selon Serhiy Borzov, gouverneur régional de Vinnytsia, une infrastructure a été touchée dans la région, provoquant un grave incendie. Les autorités régionales ont également signalé que trois personnes avaient été blessées dans la région méridionale de Kherson, proche des lignes de front et fréquemment visées par des bombardements d'artillerie. (Reportage Vladimir Soldatkin et Olena Harmash; Version française Elizabeth Pineau)