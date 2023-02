Moscou dénonce les propos d'Emmanuel Macron sur la Russie

MOSCOU (Reuters) - La Russie dénoncé dimanche les propos tenus par Emmanuel Macron dans la presse française dans laquelle le président français a dit vouloir la défaite russe dans le conflit qui l'oppose à l'Ukraine.

Emmanuel Macron a dit souhaiter une défaite russe tout en disant vouloir éviter que la Russie soit "écrasée". Maria Zakharova, la porte-parole du Kremlin, a évoqué le souvenir de Napoléon 1er, défait lors de la campagne de Russie. "la France n'a pas commencé avec Macron, et la dépouille de Napoléon, vénéré au niveau de l'Etat, repose au centre de Paris", a-t-elle dit. "La parole de Macron n'a guère de valeur", a-t-elle déclaré, ajoutant que ses propos démontraient que l'Occident avait engagé des discussions sur un changement de régime en Russie. Vendredi, Macron a exhorté ses alliés à renforcer le soutien militaire à l'Ukraine, mais a également déclaré qu'il ne croyait pas au changement de régime et qu'il faudrait des négociations à un moment donné. "Soyons clairs, je ne crois pas une seconde au changement de régime, et quand j'entends beaucoup de gens appeler à un changement de régime, je leur demande : 'Pour quel changement ? Qui est le prochain ? Qui est votre chef ?' (Guy Faulconbridge et John Irish à Munich)