Moscou dénonce des attaques ukrainiennes "nuisant à l'accord sur les céréales"

25 avril (Reuters) - Le ministère russe de la Défense a accusé l'Ukraine d'avoir tenté d'attaquer des navires russes en mer Noire et déclaré que cela menaçait la perspective de conclure un nouvel accord sur les exportations céréalières via cette voie maritime. Dans un communiqué publié sur la messagerie Telegram, le ministère a déclaré que les "actions terroristes du régime de Kyiv compromettent la prochaine prolongation de l'accord sur les céréales au-delà du 18 mai cette année". Une analyse des trajectoires empruntées par des drones maritimes ukrainiens lancés le 24 avril montrent que ceux-ci provenaient d'une zone de la ville portuaire d'Odessa, en Crimée, désignée pour la mise en oeuvre de l'accord sur les exportations céréalières en mer Noire, a dit le ministère. Kyiv ne revendique quasiment jamais publiquement les attaques contre le territoire russe et des zones contrôlées par Moscou en Ukraine. (Reportage Elaine Monaghan; version française Jean Terzian)