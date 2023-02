Moscou dément tout projet de déstabilisation de la Moldavie

14 février (Reuters) - La Russie a rejeté mardi les accusations de la présidente de la Moldavie soupçonnant Moscou de préparer un coup d'Etat dans son pays. Maia Sandu a affirmé lundi que la Russie projetait de recourir à des agents étrangers pour renverser les autorités moldaves, empêcher la Moldavie d'adhérer à l'Union européenne et l'entraîner dans la guerre en Ukraine, dont elle est frontalière. "De telles affirmations sont totalement dénuées de fondement et de substance", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. La Russie accuse l'Ukraine, dont elle a envahi une partie du territoire depuis quasiment un an, de chercher à entraîner la Moldavie "dans une dure confrontation" avec Moscou. Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré la semaine dernière que son pays avait mis au jour un plan des services secrets russes "pour la destruction de la Moldavie". Quelques jours plus tard, le gouvernement moldave a démissionné. Maia Sandu exprime régulièrement ses craintes quant aux intentions de la Russie à l'égard de son pays, notamment en raison de la présence de troupes russes dans la région séparatiste de Transnistrie. (Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey, édité par Matthieu Protard)