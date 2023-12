Moscou affirme que des frappes ukrainiennes ont fait dix morts à Belgorod

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Dix personnes, dont un enfant, ont été tuées et 45 autres ont été blessées par une frappe ukrainienne qui a touché le centre de la ville de Belgorod, annonce samedi le ministère russe des Situations d'urgences. Le quotidien russe Kommersant cite une source proche du Comité d'enquête de la fédération de Russie indiquant que la frappe est imputable à un tir de lance-roquettes multiple depuis la région de Kharkov et qu'une patinoire, un centre commercial et des immeubles ont été touchés. Selon la publication RBC-Ukraine, l'armée ukrainienne a touché des cibles militaires en réponse à des frappes commises la veille par l'armée russe. (Maxim Rodionov; version française Nicolas Delame)