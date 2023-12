Moscou affirme que des frappes ukrainiennes ont fait 20 morts à Belgorod

(Reuters) - Les autorités russes ont affirmé samedi que 20 personnes, dont deux enfants, avaient été tuées et 111 autres blessées par des bombardements ukrainiens "aveugles" dans la ville de Belgorod, et promis des représailles. Selon une source proche du Comité d'enquête de la fédération de Russie citée par le journal Kommersant, la frappe est imputable à un lance-roquettes multiple stationné dans la région de Kharkiv, de l'autre côté de la frontière. Une patinoire, un centre commercial, des immeubles et des voitures ont notamment été touchés, selon les autorités. L'armée russe a riposté samedi soir en tirant deux missiles sur le centre de Kharkiv, où 21 personnes ont été blessées et plusieurs bâtiments endommagés, dont un hôtel, un centre de santé et des immeubles résidentiels, selon le gouverneur de la région et le maire de la ville. Selon la publication RBC-Ukraine, l'armée ukrainienne avait auparavant visé des cibles militaires dans la région de Belgorod en réponse aux bombardements menés la veille par l'armée russe. Les autorités de Kyiv n'ont pour le moment fait aucun commentaire sur ce bombardement, qui est intervenu au lendemain d'une attaque de grande ampleur de missiles et de drones russes qui a fait au moins 39 morts en Ukraine, selon le président Volodimir Zelensky, la plus importante depuis le début de la guerre il y a bientôt deux ans. Une source au sein des services de sécurité ukrainiens a déclaré au site d'information Ukrainska Pravda que les dégâts infligés à des structures civiles à Belgorod étaient le résultat du comportement "non professionnel" de la défense antiaérienne russe et de "provocations délibérées". Alors que la Russie a été vivement critiquée pour ses bombardements lors d'une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'Onu qui s'est tenue vendredi soir à New York, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré à l'agence Ria que Moscou avait demandé la tenue d'une nouvelle réunion du Conseil consacrée cette fois à la situation à Belgorod. (Maxim Rodionov; version française Nicolas Delame et Tangi Salaün)