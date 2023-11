Moscou admet la présence de troupes ukrainiennes sur la rive est du Dniepr

MOSCOU (Reuters) - La Russie a reconnu mercredi pour la première fois que des forces ukrainiennes avaient pris position sur la rive est du Dniepr contrôlée par les forces russes dans le sud de l'Ukraine. Vladimir Saldo, le gouverneur nommé par Moscou pour diriger la zone occupée de l'oblast de Kherson, a admis dans un communiqué que des soldats ukrainiens avaient réussi à franchir le fleuve, tout en affirmant que les forces russes les avaient immobilisés et leur faisaient subir un "enfer". Le chef de cabinet du président ukrainien Volodimir Zelensky, Andriy Yermak, a déclaré mardi que les forces de Kyiv avaient réussi à s'implanter sur la rive gauche et que la contre-offensive lancée en juin dernier par l'Ukraine, sans percée majeure à ce jour, "se développait". Reuters n'a pu vérifier ces informations des deux camps. Dans son communiqué, Vladimir Saldo affirme que des renforts russes ont été déployés, que "l'ennemi est pris au piège dans (le village de) Krynki et (que) le feu de l'enfer a été préparé pour lui : bombes, roquettes, lance-flammes, obus d'artillerie et drones". "(Les Ukrainiens) sont dans des caves et courent chaque nuit d'une cave à l'autre. Au cours des seuls deux ou trois derniers jours, les pertes totales de l'ennemi totalisent une centaine de combattants", a-t-il encore assuré. (Rédigé par Andrew Osborn, Jean-Stéphane Brosse pour le service français, édité par Kate Entringer)