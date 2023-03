Moscou accueillera une réunion avec la Syrie, la Turquie et l'Iran en avril

Crédit photo © Reuters

ANKARA (Reuters) - Les vice-ministres des Affaires étrangères de la Syrie, de la Turquie, de l'Iran et de la Russie se rencontreront en avril à Moscou, ont annoncé mardi des responsables turcs et iraniens, s'appuyant sur les contacts entre Ankara et Damas après des années d'hostilités pendant la guerre syrienne. Encouragés par la Russie, alliée du président Bachar al Assad, les responsables syriens et turcs ont tenu des réunions l'année dernière, dans le but de normaliser les liens entre les États opposés dans le conflit syrien qui dure depuis 12 ans. Ce mois-ci, le président syrien a exclu toute rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan tant que la Turquie ne sera pas prête à retirer ses troupes du nord de la Syrie, considérées comme des forces d'occupation par le président syrien. "Cette réunion devrait s'inscrire dans le prolongement des réunions au niveau ministériel qui ont débuté lors du processus de normalisation", a déclaré un haut fonctionnaire turc. "Toutefois, étant donné qu'il n'y aura pas de participation ministérielle et que la réunion se déroulera à un niveau technique, on ne s'attend pas à ce que des décisions importantes soient prises." La Russie a accueilli une réunion des ministres de la Défense syrien et turc en décembre. Depuis, les discussions tripartites initiales ont été élargies à l'Iran, autre allié de Damas. (Reportages de Orhan Coksun et Huseyin Hayatsever à Ankara, Parisa Hafezi à Dubaï et Maya Gebeily à Beyrouth ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)