Moscou accueille tièdement la proposition de Pékin sur l'Ukraine

MOSCOU (Reuters) - La Russie a apporté une réponse tiède au plan présenté la semaine dernière par la Chine pour mettre fin au conflit en Ukraine, estimant mardi que des nuances devaient être apportées au document de Pékin qui a exhorté les deux camps à s'accorder sur un cessez-le-feu et à promouvoir la désescalade. Dans des commentaires publiés mardi par le journal Izvestia, le porte-parole du Kremlin estime que la voix de Pékin, qui a scellé l'an dernier un partenariat "sans limite" avec Moscou, devait être écoutée mais que des "nuances" à la proposition chinoise étaient nécessaires. Plus tôt, Dmitry Peskov a déclaré en conférence de presse que la Russie prêtait une "grande attention" au projet de ses "amis chinois". "Les détails doivent évidemment être minutieusement analysés pour prendre en compte les intérêts de toutes les différentes parties. C'est un processus très long et intense", a-t-il dit. Rien n'indique pour l'heure qu'une issue pacifique au conflit puisse être trouvé, a ajouté le porte-parole du Kremlin, soulignant la volonté de la Russie de poursuivre ce qu'elle décrit comme une "opération militaire spéciale" en Ukraine. (Reportage Vladimir Soldatkin; version française Jean Terzian)