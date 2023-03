Mort du saxophoniste de jazz américain Wayne Shorter

(Reuters) - Le saxophoniste américain Wayne Shorter, dont les compositions ont marqué le jazz des années 1960 et 1970, est mort jeudi à l'âge de 89 ans, ont rapporté le New York Times et le Washington Post, citant son attachée de presse, Alisse Kingsley. La cause de son décès n'a pas été communiquée. Né en 1933 à Newark, dans le New Jersey, Wayne Shorter s'était fait connaître au sax ténor à la fin des années 1950 au sein des Jazz Messengers du batteur Art Blakey puis dans les années 1960 avec le second quintet de Miles Davis réunissant à ses côtés Herbie Hancock (piano), Ron Carter (contrebasse) et Tony Williams (batterie). Wayne Shorter écrivit alors certains des plus fameux titres du groupe comme "E.S.P." ou "Nefertiti" et participa aux albums "In a Silent Way" et "Bitches Brew" du trompettiste, fondateurs du jazz électrique. "Wayne était l'une des rares personnes qui apportait de la musique à Miles sans qu'elle soit modifiée par la suite", témoignera Herbie Hancock, saluant un maître de la composition. Wayner Shorter conduisit aussi sa propre formation pour une série d'albums dans les années 1960, dont les célèbres "Juju" ou "Speak No Evil", avant de fonder le groupe de jazz fusion Weather Report en 1969 avec le claviériste Joe Zawinul et de se consacrer davantage au saxophone soprano. Le groupe a enregistré l'un des disques de jazz les plus vendus de tous les temps, "Heavy Weather" en 1977. (Rédigé par William Schomberg, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Matthieu Protard)