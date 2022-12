Mort du roi Pelé, légende du football mondial

par Andrew Downie et Gabriel Araujo

SAO PAULO (Reuters) - Pelé, magicien du football brésilien et légende du sport mondial, est mort jeudi à l'âge de 82 ans.

Le seul footballeur de l'histoire à avoir été sacré champion du monde à trois reprises - en 1958, 1962 et 1970 - luttait depuis des mois contre un cancer du côlon. Son état de santé s'était dégradé ces derniers jours.

Son décès a été annoncé par sa fille Kely Nascimento et par le compte officiel du joueur sur le réseau social Instagram.

"Il n'y a jamais eu un numéro 10 comme lui. Merci Pelé", a tweeté le président élu du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva.

Les hommages au joueur, nommé "athlète du siècle par le Comité international olympique, ont afflué du monde entier.

En France, Emmanuel Macron a salué "Le Roi. Le Jeu. L'Eternité". "Le roi du football nous a quittés mais son héritage ne sera jamais oublié. RIP King", a déclaré en anglais sur Twitter l'attaquant tricolore Kylian Mbappé.

Né le 23 octobre 1940 à Tres Corações, une petite ville de l'Etat de Minas Gerais dans l'est du Brésil, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, Pelé avait appris le football par son père, un joueur semi-professionnel à la carrière brisée par une blessure au genou.

Souvent gardien de but, ce qui serait selon ses propres dires à l'origine de son surnom, tiré d'un autre joueur local surnommé "Bile", le jeune Edson Arantes do Nascimento s'est révélé en attaquant aux multiples talents, à l'aide du pied droit comme du gauche, capable de passer, tacler, jouer de la tête et évidemment de marquer des buts.

Pelé a inscrit un nombre record de 1.281 buts en 1.366 rencontres au cours de sa carrière, selon les statistiques de la Fifa, la Fédération internationale de football, soit une moyenne de 0,94 but par match.

Il a rejoint en 1956 à l'âge de 15 ans le Santos Futebol Clube, qu'il n'a plus quitté pendant 18 ans, faisant du petit club de la ville portuaire au nord de Sao Paulo une redoutable machine de guerre, vainqueur de deux Copa Libertadores et deux coupes intercontinentales.

Sélectionné à 17 ans pour disputer la Coupe du monde de football de 1958 en Suède, et bien que le psychologue de la Seleçao le juge "trop infantile" et recommande son éviction, il inscrit un triplé contre la France de Just Fontaine en demi-finale et deux autres buts contre les Suédois en finale, offrant au Brésil son premier trophée mondial.

Les blessures le contraignent à ne disputer que deux matches du Mondial 1962, également remporté par le Brésil. En 1970, au Mexique, le joueur a 29 ans, au faîte de sa maturité, et décroche un troisième trophée au côté de Carlos Alberto Torres ou Tostão, ce que d'aucuns considèrent comme la meilleure équipe de tous les temps.

Pelé a pris une première fois sa retraite sportive en 1974 mais des problèmes d'argent l'ont incité à reprendre du service en championnat nord-américain, pour la somme alors astronomique d'un million de dollars par an.

Il souffrait ces dernières années de nombreux problèmes de santé, éprouvait des difficultés à marcher seul depuis une opération de la hanche en 2012, et il était traité depuis septembre 2021 par chimiothérapie pour un cancer colorectal.

