Mort du réalisateur français Bertrand Tavernier

PARIS (Reuters) - Le réalisateur français Bertrand Tavernier, notamment célèbre pour ses films "Que la fête commence" ou "Capitaine Conan", est mort jeudi à l'âge de 79 ans, a annoncé sur Twitter l'Institut Lumière, cinémathèque lyonnaise dont il était le directeur.

Sa carrière a commencé en 1973 avec "L'Horloger de Saint-Paul", adaptation d'un livre de Georges Simenon récompensée par un Ours d'argent à Berlin.

Sa filmographie, très éclectique et marquée par de nombreuses collaborations avec l'acteur Philippe Noiret, comporte à la fois des films intimistes comme "Un dimanche à la campagne", prix de la mise en scène à Cannes en 1984, des films d'époque comme "Que la fête commence" (1975), qui met en scène la Régence ou "Capitaine Conan" (1996), qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale.

Il est aussi le réalisateur d'oeuvres contemporaines et réalistes comme "L. 627" (1992) sur le quotidien de la brigade des stupéfiants de Paris et "L'Appât" (1995), inspiré d'un fait divers.

Quelques unes de ses oeuvres sont plus grinçantes, comme "Coup de torchon" (1980), une comédie dramatique dont l'action se déroule dans l'Afrique coloniale de 1938 et "Quai d'Orsay" (2013), adaptation d'une BD retraçant le quotidien d'un ministre des Affaires Etrangères fictif - inspiré de Dominique de Villepin - et de son entourage.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, qui fut le conseiller de Dominique de Villepin, a salué dans sur Twitter un "immense cinéaste aux dons multiples".

"Tous ses films ont marqué. Tous ses films resteront. Et un merci tout personnel à ce grand monsieur pour 'Quai d'Orsay"", a-t-il écrit.

Son dernier long-métrage, "La Princesse de Montpensier", film historique adapté de l'oeuvre de Mme de La Fayette, est sorti en 2010.

