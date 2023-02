Mort du réalisateur espagnol Carlos Saura à l'âge de 91 ans

MADRID (Reuters) - Le réalisateur Carlos Saura, figure de proue du renouveau du cinéma espagnol après les décennies de dictature franquiste, auteur de chefs d'oeuvre comme "Cria Cuervos" (1976) ou "Carmen" (1983), est mort vendredi à l'âge de 91 ans. L'Académie espagnole du cinéma a précisé que le cinéaste, "l'un des personnages fondamentaux de l'histoire du cinéma espagnol", était décédé à son domicile entouré de ses proches. Né en 1932 à Huesca dans le nord de l'Espagne, Carlos Saura, dont Stanley Kubrick était l'un des admirateurs, expliquait l'origine de son regard critique sur la bourgeoisie et de son recours au fantastique et aux flashbacks par sa proximité avec son aîné Luis Bunuel, natif d'Aragon comme lui et devenu un ami. (Rédigé par Belen Carreno et Andrei Khalip, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)