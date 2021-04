Mort du prince Philip, époux de la reine Elizabeth II

Crédit photo © Reuters

par Michael Holden, William James et Andy Bruce

LONDRES (Reuters) - Le prince Philip, mari de la reine d'Angleterre, Elizabeth II et figure de premier plan de la famille royale britannique pendant près de 70 ans, est décédé vendredi à 99 ans, a annoncé le palais de Buckingham.

Celui qui avait épousé la future reine en 1947 l'a accompagnée pendant 69 ans de son règne, déjà le plus long de l'histoire britannique.

"C'est avec une profonde tristesse que sa majesté la reine annonce le décès de son cher époux, son altesse royale le prince Philip, duc d'Edimbourg", dit le communiqué du palais.

"Son altesse royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor. D'autres annonces seront faites en temps voulu. La famille royale se joint aux peuples du monde entier pour pleurer sa perte."

Le prince Philip avait été hospitalisé mi-février en raison d'une infection et n'avait quitté l'hôpital qu'au bout d'un mois, pour retourner au château de Windsor.

Les drapeaux au palais de Buckingham et sur les édifices publics dans toute la Grande-Bretagne ont été mis en berne. Aucune information n'a été fournie pour le moment sur les funérailles du prince Philip.

La dernière apparition en public de Philip a eu lieu en juillet dernier lors d'une cérémonie militaire au château de Windsor, le palais royal à l'ouest de Londres, où il a été confiné avec la reine face à l'épidémie de COVID-19.

CHEF DE FAMILLE EN PRIVÉ

D'origine grecque, le mari de la reine a joué un important rôle dans la modernisation de la monarchie après la Seconde Guerre mondiale et passait pour être le principal soutien et l'homme de confiance d'Elizabeth II.

"Il a tout simplement été ma force et je suis resté toutes ces années" avec lui, avait déclaré la reine dans un rare hommage personnel rendu au prince Philip, lors d'un discours commémorant leur 50e anniversaire de mariage en 1997.

"Il a aidé à diriger la famille royale et la monarchie afin qu'elle reste une institution indiscutablement vitale pour l'équilibre et le bonheur de notre vie nationale", a déclaré pour sa part le Premier ministre britannique, Boris Johnson.

"Les occasions où je l'ai rencontré, j'ai toujours été frappé par sa joie évidente de vivre, son esprit curieux et sa capacité à communiquer avec des personnes de tous horizons", a déclaré pour sa part l'archevêque de Canterbury, Justin Welby.

"Il était un maître dans l'art de mettre les gens à l'aise et de les faire se sentir spéciaux.", a-t-il ajouté.

Le décès du prince Philip va sans doute susciter des interrogations sur une éventuelle abdication de la reine, âgée de 94 ans. Les experts estiment cependant qu'une telle issue est peu probable.

Ces dernières années, la reine a réduit le champ de ses obligations officielles et a confié de nombreuses tâches à son fils, le prince Charles, à son petit-fils William, et à d'autres membres de la famille royale. Elizabeth II a cependant conservé les missions les plus symboliques de la monarchie, comme l'ouverture de la session parlementaire.

Pourtant considéré en privé comme le chef de famille, le prince Philip s'est de plus en plus mis en retrait ces dernières années de certains événements. Certains experts estiment que ce retrait lié à sa santé chancelante a contribué à aggraver les récents problèmes dont la monarchie fait face. Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont notamment accusé en mars la famille royale de racisme. Harry a également dit avoir une relation difficile avec son père, le prince héritier Charles.

Avant cela, début 2020, Harry et Meghan avaient annoncé renoncer à leurs titres royaux pour commencer une nouvelle vie aux Etats-Unis. Le palais de Buckingham avait confirmé par la suite que cette rupture était définitive.

"La principale leçon que nous avons apprise est que la tolérance est le seul ingrédient essentiel de tout mariage heureux", avait déclaré le prince Philip dans un discours prononcé en 1997.

"Ce n'est peut-être pas si important quand les choses vont bien, mais c'est absolument vital quand les choses deviennent difficiles. Vous pouvez en déduire que la reine dispose de cette qualité en abondance."

(version française Marc Angrand, Nicolas Delame et Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)