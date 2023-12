Mort de Prigojine : Le Kremlin ironise sur les fables du Wall Street Journal

MOSCOU (Reuters) - Le Kremlin a accusé vendredi le Wall Street Journal de publier des affabulations après la parution d'une enquête du quotidien américain selon laquelle la mort du chef de Wagner Evguéni Prigojine en août dernier a été orchestrée par le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Nikolaï Patrouchev. Selon le Wall Street Journal, un petit engin explosif avait été placé sous une aile de l'avion privé qui s'est écrasé le 23 août dernier au nord de Moscou, tuant le fondateur de la société de sécurité et neuf autres personnes, deux mois jour pour jour après la mutinerie des mercenaires de Wagner contre le commandement militaire russe. Interrogé sur cet article, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dit ne pas l'avoir lu et ne pas vouloir le commenter, avant d'ajouter : "Ces derniers temps malheureusement, le Wall Street Journal a beaucoup aimé produire des romans de gare." En octobre dernier, le président russe Vladimir Poutine a laissé entendre que la destruction de l'avion avait été provoquée par l'explosion de grenades à bord, rejetant la thèse d'un tir de missile, relayée notamment par les renseignements américains. Nikolaï Patrouchev, qui est âgé de 72 ans, a dirigé le Service fédéral de sécurité (FSB, successeur du KGB soviétique). Adepte d'une ligne dure, il est considéré comme l'un des plus proches et influents conseillers de Vladimir Poutine. Les deux hommes se sont connus dans les années 1970 en travaillant ensemble pour le KGB à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. (Bureau de Moscou, rédigé par Mark Trevelyan, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)