Mort de Léon Gautier, dernier survivant du débarquement en Normandie

PARIS (Reuters) - Léon Gautier, dernier survivant à avoir débarqué sur les plages de Normandie pour libérer la France en 1944, est décédé lundi à l'âge de 100 ans, a annoncé Emmanuel Macron, saluant un héros de la Libération. "Dernier membre du commando Kieffer qui débarqua avec ses 176 camarades français en Normandie le 6 juin 1944, héros de la Libération, Léon Gautier nous a quittés", a déclaré le président de la République sur Twitter. "Nous ne l’oublierons pas", a-t-il ajouté. Léon Gautier, qui s'était réfugié au Royaume-Uni au moment de l'invasion de la France par l'Allemagne, faisait partie des 177 bérets verts français sous le commandement du capitaine Philippe Kieffer qui ont participé au débarquement en Normandie. Léon Gautier, revenant sur cette journée lors d'un entretien avec Reuters en 2019, a raconté comment il a couru sur la plage alors que les balles fusaient au-dessus de sa tête, tandis qu'il avait pour objectif de reprendre un bunker allemand . "À la fin de la journée, il ne me restait plus beaucoup de balles", a-t-il raconté. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)