Mort de l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter à l'âge de 95 ans

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'ancien ministre français de la Justice Robert Badinter est mort à l'âge de 95 ans, rapporte vendredi l'Agence France-Presse qui cite une collaboratrice. Avocat de profession, Robert Badinter fut le ministre de la Justice de François Mitterrand et l'artisan de l'abolition de la peine de mort en France en 1981. Né à Paris en 1928, Robert Badinter s'inscrivit au barreau de Paris en 1951 et enseigna le droit de longues années durant. Inlassable partisan de l'abolition de la peine de mort, contre laquelle il plaida à de nombreuses reprises dans les cours d'assises françaises, il devint en 1981 le ministre de la Justice de François Mitterrand, tout juste élu à la présidence de la République. Membre comme lui du Parti socialiste, il porta à ce titre le projet d'abolition de la peine capitale promis par le candidat socialiste qui entra en vigueur en octobre 1981. L'abolition de la peine de mort est inscrite dans la Constitution de la Ve République depuis la révision constitutionnelle du 23 février 2007. (Rédigé par Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)