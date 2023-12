Mort de l'acteur et chanteur Guy Marchand à 86 ans

PARIS, 15 décembre (Reuters) - L'acteur, musicien et chanteur Guy Marchand est mort vendredi à l'âge de 86 ans, ont annoncé ses enfants à l'AFP. Ce Parisien gouailleur né en 1937, clarinettiste, féru de tango, s'est fait connaître dans les années 1960 avec sa voix de crooner dans plusieurs titres à succès dont "La Passionata" ou "Destinée", rendu célèbre par le film "Le Père Noël est une ordure". Guy Marchand a également mené une longue carrière au cinéma, récompensée par un César du meilleur second rôle pour "Garde à vue" en 1982, et à la télévision, dans la série "Nestor Burma" notamment. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité opar Nicolas Delame)