Mort de l'académicienne Hélène Carrère d'Encausse à l'âge de 94 ans

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'historienne Hélène Carrère d'Encausse, première femme élue au poste de secrétaire perpétuel de l'Académie française, est morte à l'âge de 94 ans, a annoncé samedi sa famille à l'Agence France Presse. Née apatride en 1929, Hélène Carrère d'Encausse devient Française en 1950, à l'âge de 21 ans. Spécialiste de la Russie, elle publie en 1978 "L'Empire éclaté", ouvrage dans lequel elle prédit la fin de l'URSS. Hélène Carrère d'Encausse est élue à l'Académie Française au fauteuil de Jean Mistler, en 1990, et devient secrétaire perpétuel de l'institution en 1999. "Hélène Carrère d'Encausse nous a quittés. Attachée à la patrie qui l’a vue grandir, à sa langue et son patrimoine, elle deviendra Française à 21 ans. Historienne majeure, elle fut la première femme Secrétaire perpétuel de l'Académie française. Comme elle, son legs est immortel", a écrit Emmanuel Macron sur le réseau social X, anciennement Twitter. "Immortelle elle était. Immortelle elle restera. Hélène Carrère d'Encausse a vécu, jusqu'au bout, pour défendre la richesse de la langue française avec une énergie fédératrice", a écrit sur X la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. (Rédigé par française Camille Raynaud)