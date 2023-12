Mort de Henry Kissinger, ancien diplomate américain et lauréat du prix Nobel de la paix

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Henry Kissinger, lauréat controversé du prix Nobel de la paix et figure de proue de la diplomatie américaine ayant laissé une marque indélébile sur la politique étrangère des Etats-Unis, est mort mercredi à l'âge de 100 ans, a annoncé Kissinger Associates. Henry Kissinger est décédé à son domicile dans le Connecticut, a indiqué l'entreprise. L'ancien diplomate, qui était resté actif malgré son âge, avait effectué en juillet une visite surprise à Pékin pour rencontrer le président chinois Xi Jinping. Diplomate sous la présidence de Richard Nixon et celle de Gerald Ford, Henry Kissinger s'était vu décerner en 1973 le prix Nobel de la paix conjointement avec le Vietnamien Le Duc Tho, qui l'avait lui décliné. Henry Kissinger a notamment été l'architecte de la "détente" entre le bloc soviétique et le bloc américain durant la Guerre froide. Il avait également oeuvré à l'élargissement des liens entre Israël et ses voisins arabes et aux accords de paix de Paris avec le Nord-Vietnam. Si beaucoup ont salué l'intelligence et l'expérience de Henry Kissinger, d'autres l'ont qualifié de criminel de guerre pour son soutien aux dictatures anticommunistes, en particulier en Amérique latine. George W. Bush a rendu hommage à "un ami". "L’Amérique a perdu l’une des voix les plus fiables et les plus distinctives en matière d'affaires étrangères avec le décès d’Henry Kissinger", a dit l'ancien président américain. Emmanuel Macron a salué sur la plate-forme X "un géant de l'Histoire". "Son siècle d'idées et de diplomatie a eu une influence durable sur son époque et sur notre monde", a dit le président français. Vladimir Poutine a adressé ses condoléances à Nancy Kissinger, la femme du diplomate américain, qu'il a qualifié d'"homme extraordinaire". En pleine guerre froide, Henry Kissinger s'est rendu par deux fois en Chine et a rencontré en secret le Premier ministre Zhou Enlai, participant à la normalisation des relations entre les deux pays, symbolisée par le sommet historique entre le président Nixon et le dirigeant chinois Mao Zedong. Le président chinois Xi Jinping a adressé un message de condoléances au président américain Joe Biden. "C'est une perte immense pour nos deux pays et pour le monde", a déclaré Xie Feng, l'ambassadeur de Chine à Washington. "L'histoire retiendra que le centenaire a contribué aux relations sino-américaines et il restera à jamais vivant dans le coeur du peuple chinois en tant qu'ami précieux." Né Heinz Alfred Kissinger en 1923 à Fürth en Allemagne, Henry Kissinger a émigré avec sa famille aux Etats-Unis en 1938. Naturalisé en 1943, il fut déployé en Europe lors de la Seconde Guerre mondiale. "Henry Kissinger a bâti la politique étrangère américaine comme peu de gens avant lui. Son engagement pour la liberté transatlantique entre les Etats-Unis et l'Allemagne était immense et il est toujours resté proche de son Allemagne natale. Le monde a perdu un grand diplomate", a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz. Le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron a salué un "grand homme d'Etat". Après son départ du gouvernement, Henry Kissinger avait fondé la société de conseil Kissinger Associates, spécialisée dans les relations et la négociation de contrats entre multinationales et gouvernements. (Reportage Bill Trott, Diane Craft et Rosalba O'Brien, avec la contribution de Dan Whitcomb; version française Camille Raynaud et Zhifan Liu)