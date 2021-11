Mort de Frank Williams, fondateur de l'écurie de F1, à l'âge de 79 ans

(Reuters) - Frank Williams, fondateur de l'écurie de Formule Un autrefois redoutable qui portait son nom, est mort dimanche à l'âge de 79 ans, a annoncé Williams Racing dans un communiqué.

"Après avoir été admis vendredi à l'hôpital, Sir Frank s'est éteint paisiblement ce matin entouré de sa famille", a précisé l'écurie de F1.

Frank Williams, paralysé depuis un accident de voiture en France en 1986, et sa fille et adjointe Claire ne s'occupaient plus de l'équipe depuis sa vente l'an dernier à Dorilton Capital, un fonds américain.

Sous la direction de Frank Williams, l'écurie a remporté dans les années 1980 et 1990 neuf titres de champion du monde des constructeurs et sept titres de pilote, le dernier en date grâce à Jacques Villeneuve en 1997.

