Mort de Daniel Ellsberg, lanceur d'alerte des "Pentagone Papers" en 1971

WASHINGTON (Reuters) - Daniel Ellsberg, l'analyste militaire américain qui fit fuiter en 1971 à la presse les "Pentagone Papers", 7.000 pages de documents secrets qui changèrent le regard des Américains sur la guerre au Viêtnam, est mort à l'âge de 92 ans, a annoncé sa famille. Daniel Ellsberg, qui souffrait d'un cancer du pancréas, s'est éteint dans sa maison de Kensington, en Californie. En 1971, après avoir servi au Viêtnam en tant qu'analyste pour la RAND Corporation, il avait fait fuiter au New York Times, puis au Washington Post, des documents secrets montrant que le gouvernement américain avait menti à son peuple sur le déroulé de la guerre au Viêtnam. Il fut poursuivi pour vol, conspiration et espionnage par l'administration de Richard Nixon, avant que ces charges ne soient abandonnées après le scandale du Watergate qui coûta son poste au président des Etats-Unis. Daniel Ellsberg était devenu sur la fin de sa vie un grand défenseur des lanceurs d'alerte, de Bradley Manning à Edward Snowden et WikiLeaks. Il avait reçu en 2006 le "prix Nobel alternatif" pour son engagement en faveur de la paix et de la vérité. (Rédigé par Bill Trott, version française Tangi Salaün)