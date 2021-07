Mort d'Axel Kahn, ancien président de la Ligue contre le cancer

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Axel Kahn, médecin, généticien et auteur de nombreux essais sur la bioéthique, est décédé à l'âge de 76 ans, a annoncé mardi la Ligue nationale contre le cancer qu'il a présidée depuis 2019 et jusqu'à juin dernier.

Axel Kahn est mort d'un cancer, maladie dont il avait annoncé lui-même souffrir. Il écrivait en mai dernier sur son blog https://axelkahn.fr/la-chronique-apaisee-de-la-fin-dun-itineraire-de-vie/?fbclid=IwAR02Zzrby18dAYfg3m0gypwegD7UldrnHDJ7tR8ssRFenHhk2WLKB2uYoig qu'il éprouvait une "totale sérénité" face à la perspective de la mort. "En fait, je ne ressens aucune anxiété. Ni espoir - je ne fais toujours pas l'hypothèse du bon Dieu -, ni angoisse. Un certain soulagement plutôt", disait-il.

Né en 1944, Axel Kahn, docteur en médecine et docteur ès sciences, spécialiste de la génétique moléculaire, a effectué une grande partie de sa carrière à l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) et a été président de l'Université Paris-Descartes.

Engagé au Parti communiste pendant les années 1970 puis brièvement au Parti socialiste, il a été membre du comité consultatif national d'éthique et président de la Ligue nationale contre le cancer, poste qu'il a quitté le 1er juin en raison d'une brutale aggravation de sa maladie.

(Jean-Stéphane Brosse, édité par Marc Angrand)