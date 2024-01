Mort à 91 ans de Peter Magubane, photographe sud-africain qui a documenté l'apartheid

par Bhargav Acharya JOHANNESBOURG, 1er janvier (Reuters) - Peter Magubane, le célèbre photojournaliste sud-africain qui a documenté la violence du régime de l'apartheid dans son pays, est décédé lundi à 91 ans, a annoncé sa fille. Après avoir rejoint le magazine Drum en 1955, Peter Magubane s'est fait connaître comme l'un des rares photographes noirs à chroniquer les injustices racistes de l'apartheid. L'une de ses images phares, prise en 1956 dans une banlieue aisée de Johannesburg, montre une jeune fille blanche assise sur un banc portant l'inscription "Europeans Only" (réservé aux Européens), tandis que sa nounou noire se trouve derrière elle. Dans les années 1960, en pleine montée de la lute anti-apartheid, il couvre l'arrestation de Nelson Mandela et l'interdiction du parti actuellement au pouvoir, le Congrès national africain (ANC). En 1976, sa couverture du soulèvement des étudiants de Soweto lui vaut des récompenses internationales. Il a été régulièrement harcelé, agressé, arrêté et en 1969, emprisonné pendant 586 jours à l'isolement. Mais Peter Magubane a poursuivi son travail de photographe et en 1990, il est nommé photographe officiel de Nelson Mandela, qui venait d'être libéré. Il "a fait de très grands sacrifices pour la liberté dont nous jouissons aujourd'hui", a déclaré sa petite-fille Ulungile Magubane à Reuters. Né en 1932 dans le quartier de Vrededorp, dans la banlieue de Johannesburg, Peter Magubane a grandi à Sophiatown, un quartier qui accueillait autrefois des artistes noirs célèbres et qui a été détruit sous le régime de l'apartheid. Il est mort paisiblement vers midi, a déclaré sa fille Fikile Magubane. Il aurait eu 92 ans le 18 janvier. (Reportage Bhargav Acharya ; version française Kate Entringer)