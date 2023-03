Morgan Stanley voit le taux de dépôt de la BCE monter jusqu'à 4%

par Sudip Kar-Gupta PARIS (Reuters) - Morgan Stanley a annoncé vendredi avoir relevé sa prévision de taux de dépôt terminal de la Banque centrale européenne de 3,25% à 4% alors que les tensions inflationnistes persistent en zone euro. "A la suite de révisions importantes de nos prévisions d'inflation, nous prévoyons désormais le taux terminal de la BCE à 4%", indique la banque américaine dans une note. D'autres grandes banques d'investissement ont récemment revu à la hausse leurs prévisions concernant la trajectoire probable des taux d'intérêt de la BCE. JPMorgan, Deutsche Bank et Goldman Sachs estiment ainsi que le taux de dépôt, actuellement à 2,50%, pourrait culminer à 3,75%. En excluant les prix plus volatils de l'énergie, de l'alimentation, de l'alcool et du tabac, l'inflation dite "sous-jacente" s'est accélérée de 5,3% à 5,6% en février, d'après les données publiées par Eurostat. Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque nationale de Belgique et ainsi membre du Conseil des gouverneur de la BCE, a déclaré que l'institution de Francfort pourrait envisager de relever son taux directeur jusqu'à 4% si l'inflation sous-jacente restait durablement élevée. "Si l'inflation sous-jacente devait rester au niveau que nous observons actuellement en Europe, à savoir plus de 5%, et si nous n'avons pas de signaux clairs indiquant qu'elle diminue, nous devrons en faire davantage", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. (Sudip Kar-Gupta, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)