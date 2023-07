Morgan Stanley voit désormais le pic de taux de dépôt de la BCE à 4%

3 juillet (Reuters) - Morgan Stanley a relevé lundi sa prévision du pic de taux de dépôt de la Banque centrale européenne (BCE) à 4% après la publication de données montrant que l'inflation sous-jacente au mois de juin dans la zone euro n'a que faiblement ralenti.

La banque américaine prévoyait auparavant un pic de taux de dépôt à 3,75%, une nouvelle hausse du coût du crédit de 25 points de base étant attendue en juillet après le relèvement d'un quart de point décidé en juin à 3,50%. "Après avoir mis à jour nos prévisions d'inflation avec les données de juin et pris en compte les récents commentaires des responsables lors du Forum de la BCE cette semaine à Sintra, nous modifions notre perspective sur la BCE et voyons désormais un taux terminal de 4%", écrit Morgan Stanley. (Reportage Roshan Abraham à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)