Morgan Stanley publie un bénéfice record avec la volatilité des marchés

(Reuters) - Morgan Stanley a publié jeudi un bénéfice trimestriel record et nettement supérieur aux attentes des analystes, la banque américaine ayant profité de la forte volatilité des marchés financiers secoués par la crise du coronavirus.

Cette publication de Morgan Stanley clôt la semaine des résultats des grandes banques américaines, qui se sont scindées en deux groupes prévisibles. Les banques d'affaires comme Morgan Stanley et Goldman Sachs ont affiché au deuxième trimestre de bien meilleures performances que les établissements grand public comme JPMorgan Chase, Bank of America et Citigroup, contraints de constituer de lourdes provisions face au risque que nombre de leurs clients ne soient pas capables de rembourser leurs prêts en raison de la crise économique provoquée par le coronavirus.

Dans le monde de la finance à Wall Street, beaucoup préviennent cependant que l'explosion du trading au deuxième trimestre ne pourra pas durer.

James Gorman, le PDG de Morgan Stanley, a lui-même prévenu jeudi que sa banque aurait du mal à renouveler ses performances record de la période avril-juin au cours des prochains trimestres.

"Clairement, il sera difficile pour le deuxième semestre 2020 d'atteindre les résultats record du premier semestre", a-t-il déclaré. "Cela dit, de nombreux domaines de notre activité devraient continuer à bien de comporter."

Morgan Stanley n'a provisionné que 239 millions de dollars (209 millions d'euros) pour pertes de crédit au deuxième trimestre, soit moins qu'au cours des trois mois précédents, son portefeuille n'incluant pas de cartes de crédit ou de prêts aux petites entreprises, deux secteurs fortement touchés par la crise liée au coronavirus.

"Les résultats impressionnants de Morgan Stanley au deuxième trimestre reflètent fortement la répartition favorable de ses activités, avec un revenu net et un bénéfice net en hausse", a commenté Donald Robertson, vice-président senior de Moody's Financial Institutions Group.

Le revenu de la division de trading s'est envolé de 68%, avec notamment un bond de près de 168% dans le trading obligataire. Le revenu du trading actions a pour sa part grimpé de 23%.

L'activité de banque d'investissement a aussi brillé avec une progression de 39%, les entreprises ayant cherché à consolider leur position financière face à la crise.

Dans la gestion de fortune, qui a contribué pour un tiers au revenu total avec une progression de 6%, les clients ont tiré parti à la fois de la situation sur les marchés et de la faiblesse des taux d'intérêt pour emprunter davantage.

En hausse dans tous les segments d'activité, le revenu global de Morgan Stanley a bondi de 31% à un record de 13,41 milliards de dollars.

Le bénéfice s'est établi à 3,2 milliards de dollars, soit 1,96 dollar par action, en hausse de 45%. Les analystes l'attendaient en moyenne à 1,12 dollar par action, selon les données IBES de Refinitiv.

