Morgan Stanley : Le ralentissement des activités de marché pénalise le bénéfice au T3

Morgan Stanley : Le ralentissement des activités de marché pénalise le bénéfice au T3













18 octobre (Reuters) - Morgan Stanley a fait état mercredi d'une baisse de 9% de son bénéfice au troisième trimestre, pénalisé par le ralentissement des activités de marché. Le bénéfice pour les trois mois au 30 septembre était de 2,4 milliards de dollars (2,27 milliards d'euros), soit 1,38 dollars par action diluée, a rapporté. Un an plus tôt, la banque affichait un bénéfice de 2,6 milliards de dollars, soit 1,47 dollar par action diluée. Les activités de banque d'investissement ont généré 938 millions de dollars au cours du trimestre, une baisse de 27%. Le titre Morgan Stanley perdait 3% dans les échanges avant-Bourse aux États-Unis. Après presque deux ans de marasme, le volume mondial des activités de marché a montré peu de signes d'amélioration au troisième trimestre, affecté par la hausse des taux d'intérêt, la surveillance des autorités de concurrences et les perspectives économiques et géopolitiques incertaines. Un rebond aux États-Unis suscite néanmoins un certain espoir de reprise. Selon les données de Dealogic, les commissions des banques d'investissement ont chuté de près de 17% au troisième trimestre par rapport à la même période l'année dernière, pour s'établir à 15,2 milliards de dollars. Les marchés pourraient être encore plus ébranlés par la hausse des rendements des bons du Trésor américain, qui pèse sur la confiance des investisseurs. Les résultats de Morgan Stanley achèvent une saison de publication largement positive pour les plus grandes banques de Wall Street, qui ont bénéficié d'une augmentation des revenus provenant des paiements d'intérêts. (Reportage Manya Saini, Noor Zainab Hussain et Niket Nishant à Bangalore; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)