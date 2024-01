Morgan Stanley : Des charges exceptionnelles pèsent sur le bénéfice au 4e trimestre

(Reuters) - Morgan Stanley a fait état mardi d'une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre, pénalisé par une charge exceptionnelle de 535 millions de dollars (491,59 millions d'euros) qui a contrebalancé le rebond de l'activité de la banque d'investissement. Morgan Stanley, tout comme ses grandes rivales, verse une cotisation exceptionnelle à la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) pour reconstituer un fonds amputé de près de 16 milliards de dollars en mars 2023 après l'effondrement de trois établissements bancaires régionaux. Le groupe a payé 286 millions de dollars (262,80 millions d'euros) de frais d'évaluation spéciale à l'autorité de régulation et 249 millions de dollars en frais juridiques. "Nous entamons l'année 2024 avec une stratégie commerciale claire et cohérente et une équipe de direction unifiée. Nous nous concentrons sur la réalisation de nos objectifs financiers à long terme et sur la poursuite des résultats pour les actionnaires", a déclaré dans un communiqué le directeur général de Morgan Stanley, Ted Pick. Au cours du trimestre clos le 31 décembre, les revenus de la banque d'investissement de Morgan Stanley ont augmenté de 5% au par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net du groupe est tombé à 1,5 milliard de dollars (1,38 milliard d'euros), soit 0,85 dollar par action, contre 2,2 milliards de dollars (1,26 dollar par action) l'an dernier. (Reportage Manya Saini à Bangalore et Tatiana Bautzer à New York ; version française Dagmarah Mackos)