Morawiecki invite Zelensky à "ne plus jamais insulter" les Polonais

VARSOVIE (Reuters) - Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a invité vendredi le président ukrainien Volodimir Zelensky à "ne plus jamais insulter" les Polonais, sur fond de différend entre leurs deux pays sur le commerce des céréales ukrainiennes. La Pologne, l'un des plus fervents soutiens de l'Ukraine depuis l'invasion russe de ce pays en février 2022, a annoncé la semaine dernière le maintien de son interdiction des importations de céréales ukrainiennes sur son territoire afin de préserver ses agriculteurs. Volodimir Zelensky a critiqué cette décision polonaise, jugeant à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies qu'elle ne faisait que servir les intérêts de la Russie, ce qui a provoqué la colère du gouvernement polonais. "Je (...) veux dire au président Zelensky de ne plus jamais insulter les Polonais, comme il l'a fait récemment lors d'un discours à l'Onu", a dit Mateusz Morawiecki, cité par l'agence de presse polonaise PAP. Le président polonais Andrzej Duda avait auparavant tenté d'apaiser ces tensions entre Varsovie et Kyiv en affirmant que le différend sur les céréales ukrainiennes n'affecterait pas profondément les relations entre les deux pays. "Je n'ai aucun doute sur le fait que le litige au sujet de l'approvisionnement en céréales en provenance d'Ukraine sur le marché polonais n'est absolument qu'un fragment de l'ensemble de la relation entre la Pologne et l'Ukraine", a dit Andrzej Duda. (Rédigé par Alan Charlish, Pawel Florkiewicz, version française Bertrand Boucey, édité par Camille Raynaud)