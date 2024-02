Moody's : Le ministre israélien des Finances dénonce la dégradation de la note d'Israël

JERUSALEM, 10 février (Reuters) - Le ministre israélien des Finances a jugé samedi sans fondement la dégradation de la note de la dette souveraine israélienne par Moody's, affirmant la solidité de l'économie nationale malgré le conflit en cours contre le Hamas. L'agence de notation américaine a abaissé vendredi d'un cran la note israélienne à A2, avec perspective négative, estimant que la guerre constituait un risque politique pour l'Etat hébreu mais aussi un risque pour ses finances. "L'économie israélienne est solide à tout point de vue. Elle est en mesure de soutenir tous les efforts de guerre, sur la ligne de front et sur le front intérieur, jusqu'à la victoire, avec l'aide de Dieu", déclare Bezalel Smotrich dans un communiqué. (Rédigé par Dan Williams, version française Sophie Louet)