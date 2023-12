Moody's abaisse la perspective de crédit de la Chine à "négative"

5 décembre (Reuters) - L'agence de notation Moody's a abaissé mardi sa perspective sur la notation de crédit de la Chine à "négative" contre "stable" auparavant, évoquant une croissance économique plus faible à moyen terme et une contraction continue du secteur immobilier. Moody's, qui a une notation "A1" sur la dette de la Chine à long terme en devises locales et étrangères, souligne le soutien financier de plus en plus important aux gouvernements locaux et aux entreprises d'État lourdement endettés, ce qui soulève des risques pour la solidité budgétaire, économique et institutionnelle du pays, selon l'agence. La deuxième économie mondiale peine à se remettre de l'épidémie de COVID-19 alors que la reprise espérée après la levée des restrictions sanitaires s'avère poussive. Le pays reste confronté à une grave crise immobilière et à un ralentissement de la conjoncture mondiale. "Le changement de perspectives reflète également les risques accrus liés à une croissance économique à moyen terme structurellement et continuellement plus faible et à la contraction continue du secteur immobilier", a déclaré Moody's. Moody's s'attend à ce que la croissance économique annuelle de la Chine ralentisse à 4,0% en 2024 et 2025, et atteigne une moyenne de 3,8% entre 2026 et 2030. Le gouvernement chinois s'est fixé cette année un objectif de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 5%. Le ministère chinois des Finances s'est dit mardi déçu par la dégradation de Moody's, assurant que l'économie allait poursuivre son rebond et que les risques liés au secteur immobilier et à l'endettement des gouvernements locaux étaient contrôlables. (Reportage de Gnaneshwar Rajan à Bangalore et Kevin Yao à Pékin ; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)