Monument du football tricolore, Just Fontaine est décédé

par Antonin Gizolme (iDalgo) C'est un monument du football français et international qui s'est éteint, Just Fontaine est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 89 ans. Grand attaquant, Just Fontaine détient toujours le record du nombre de buts sur une seule édition de la Coupe du Monde : 13 unités lors du Mondial 1958. Un record qui ne sera peut-être jamais battu. Fontaine c'est surtout une carrière de joueur fournie, avec quatre sacres de champion de France (trois avec Reims, un avec Nice), une finale de Coupe des clubs champions européens perdue face au Real Madrid et donc une troisième place avec les Bleus au Mondial 1958, entre autres. Mais Just Fontaine fut aussi un emblématique entraineur à qui le PSG doit une partie de son histoire. Entraineur durant trois saisons, il réussit à faire monter le club de la capitale en D1 en 1974 dès sa première année : le PSG ne quittera plus l'Élite du foot français depuis. Just une légende.