Montpellier s’incline face à Clermont

par Adrien Verger (iDalgo)

Pour le compte de la 7e journée de Top 14, Montpellier recevait Clermont et s’incline 22-20. Après une transformation rapidement convertie, Montpellier a concédé un essai dès la 8e minute avant de réagir dans la foulée et de repasser devant au score. A la mi-temps, les locaux menaient 14-10. D’entrée de seconde période, Garbisi transformait une pénalité pour porter le score à 17-10 en faveur de Montpellier. Mais Lopez, par deux fois, permettait à son équipe de revenir à un point à 15 minutes du terme. Garbisi redonnait un avantage de 4 unités à la 68e avant que Lopez ne remette son équipe dans le droit chemin à la 71e. A la 72e, ce même Lopez passait une dernière pénalité entre les poteaux et permettait à son équipe de l’emporter 22-20. Au classement, Clermont remonte à la 10e place. Montpellier est 8e.