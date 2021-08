Montpellier signe un premier succès

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

La troisième journée de Ligue 1 Uber Eats s'est poursuivie cet après-midi. Après une défaite face à Marseille (2-3) et un nul face à Reims (3-3), Montpellier a trouvé le chemin de la victoire contre Lorient (3-1) au Stade de la Mosson. Ce sont pourtant les Merlus qui ont pris l'avantage, sur un but contre son camp de Bertaud (21'). Après la pause, la Paillade a pu compter sur ses cadres : Savanier (50'), Mavididi (58') et Delort (83'). Les Bretons ont même fini à 9 contre 11 après les expulsions de Mendes (86') et Hergault (90+2'). Dans le même temps, Angers continue sa série d'invincibilité après son nul sur la pelouse de Bordeaux (1-1), tout comme Reims à Metz (1-1). Enfin, les deux dernières équipes du championnat, Strasbourg et Troyes, se sont également partagées les points (1-1).