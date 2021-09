Montpellier accroché par Szeged

par Martin Schmuda (iDalgo)

Pour son premier match de poule de Ligue des champions, le Montpellier Handball a été neutralisé par le SC Pick Szeged (29-29) au Palais des Sports René-Bougnol. Les Héraultais ont très mal commencé la partie en attaque et se sont vite retrouvés menés (1-6, 10'). Les hommes de Patrice Canayer ont ensuite pris la mesure de leurs adversaires et ont réussi à rester au contact à la mi-temps (14-15, 30'). Au retour des vestiaires, les deux formations n'arrivaient pas à se détacher au tableau d'affichage. Les six joueurs montpelliérains qui culminaient à trois buts ne suffisaient pas à prendre le meilleur sur Frimmel (8 buts) et Radivojevic (5 buts). Les coéquipiers d'Hugo Descat ont creusé l'écart à deux minutes de la fin (29-26, 58'), mais les Hongrois ont tout donné pour arracher un match nul. Le MHB est 3e du groupe A derrière Aalborg et Kiel.