Montenegro: Les pro-européens en tête des législatives

Montenegro: Les pro-européens en tête des législatives













Crédit photo © Reuters

PODGORICA (Reuters) - Le mouvement "L'Europe maintenant" (PSE) a remporté 25,5% des voix lors des élections anticipées de dimanche au Montenegro, a estimé l'institut de sondage Center for Monitoring and Research (CEMI) sur la base d'une projection. Le Parti démocratique des socialistes (DPS), pro-européen lui-aussi, est arrivé en deuxième position avec 23,4% des voix, a déclaré le CEMI sur la base de 55,5% des bulletins de vote dépouillés dans un échantillon représentatif de 400 bureaux de vote à travers le pays. (Aleksandar Vasovic; version française Nicolas Delame)