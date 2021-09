Montauban leader, Agen plonge

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Carton plein pour les leaders en Pro D2 ce soir. La logique a été respecté. Le Stade Montois confirme le succès de la semaine passée. L'équipe située à Mont-de_marsan n'a fait qu'une bouchée de Bourg-en-Bresse avec 5 essais et le point de bonus offensif pour s'imposer au final (48-13).

L'autre gros carton de la soirée est à mettre au compteur de Rouen qui atomise Narbonne (57-16) avec 7 essais au total.

La Provence Rugby et Grenoble ouvrent leur compteur et signent le premier succès de leur saison respectivement contre Nevers (26-23) et Vannes (38-33).

Agen et Aurillac eux n'y arrivent toujours pas et signent un deuxième revers de rang respectivement face à Béziers (12-9) et l'Aviron Bayonnais (28-20).