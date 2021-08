Monfils sur sa lancée, Tsitsipas et Medvedev impériaux

par Arthur Cremers (iDalgo)

Difficile vainqueur face à John Millman pour son entrée en lice, Gael Monfils a été plus convaincant cette nuit contre Frances Tiafoe. Après avoir empoché la première manche 6 jeux à 1, le Parisien a remporté le tie-break de la seconde manche pour rallier les quarts. Avec ce beau succès, le 22ème mondial rejoint John Isner qui a disposé d'Andrey Rublev en deux manches accrochées (7-5/7-6). Pas de problème pour les autres favoris que sont Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev. Respectivement opposés à Karen Khachanov et James Duckworth, les deux hommes se sont imposés en deux petits sets et 1h15 de jeu environ. Dans les autres matchs du jour, Bautista-Agut, Hurkacz, Opelka et Ruud sont également ressortis vainqueurs de leur huitième de finale.