Monfils en finale face à Sinner !

par Hugo Peres (iDalgo)

Pour le compte des demies finale du tournoi ATP 250 de Sofia, le Français Gael Monfils s’est qualifié pour sa premiere finale de la saison après avoir dominé l’Américain Giron en deux sets, 7-5 6-0. En éliminant le 67e mondial, le Français confirme sa bonne forme du moment et devra affronter l’Italien Sinner, tête de série numéro 1. Après avoir éliminé Krajinovic, tête de série numéro 5, 6-3 7-5, le rital défendra son seul et unique titre remporté en 2020. Les deux hommes favoris en début de tournoi n’ont toujours pas concédé un set depuis le début et devront se livrer une véritable bataille pour remporter ce tournoi bulgare.